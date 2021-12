A Brescia il concerto di “Un cuore di voci” per la raccolta fondi Ant

(red.) Sabato 18 dicembre 2021, presso l’Auditorium S. Barnaba di Brescia, il coro “Un cuore di voci” si esibirà in un concerto di beneficenza a favore delle attività gratuite di assistenza medico -specialistica domiciliare e dei progetti di prevenzione di Fondazione ANT.

In occasione delle festività natalizie, Fondazione ANT e il Consiglio di Quartiere di Borgo Trento invitano infatti la cittadinanza ad assistere a un concerto molto speciale, che entrerà nel cuore di Brescia in tutti i sensi.

Gli addobbi e le luminarie di via Magenta e dell’Auditorium S. Barnaba accoglieranno gli spettatori insieme ai volontari della Fondazione, che saranno presenti con una postazione carica dei Regali Solidali ANT per far sentire fin da subito il calore tipico del Natale. Nel corso della serata sarà infatti possibile scegliere tra Pandori, Panettoni e le Stelle di Natale ANT per sostenere il lavoro dell’equipe medica che ogni giorno entra gratuitamente nelle case di più di cento ammalati di tumore nel territorio bresciano per perdersi cura di loro e delle loro famiglie.

A introdurre la serata, raccontando cosa significhi portare avanti l’“ospedale senza muri” di ANT, sarà un’infermiera della Fondazione, affiancata dal Delegato ANT di Brescia e dal Presidente del Consiglio di Quartiere di Borgo Trento, Beatrice Nardo. Un ringraziamento particolare a Sara Rocca che firma l’allestimento del palco con divertenti e bellissime decorazioni di palloncini.

Si ringrazia il Comune di Brescia per aver concesso il proprio patrocinio all’evento. La location dell’Auditorium S. Barnaba potrà accogliere 400 spettatori; per accedere alla manifestazione sarà necessario essere muniti di super Green Pass e mascherina. Ingresso a offerta minima di 10 euro.