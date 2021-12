Paderno, domenica nella chiesa di San Pancrazio si esibisce il coro Calliope

(red.) Si svolgerà domenica 19 dicembre alle 16, presso la chiesa di San Pancrazio a Paderno Franciacorta, il Concerto Natalizio del Coro Calliope proposto dalla Parrocchia e dall’Amministrazione Comunale.

Protagonisti: il Coro Calliope, il soprano Alessandra Rizzini, il mezzosoprano Veronica Delorenzi, il tenore Nicolas Resinelli diretti dal Maestro Fabrizio Zanini con l’accompagnamento dell’Orchestra Calliope.

Una proposta concertistica davvero varia che comprende brani tra i più noti e amati in un excursus tra sacro e profano, lirico e popolare; di autori italiani: Vivaldi (Gloria in excelsis Deo), Verdi (La Vergine degli Angeli), Stradella (Pietà Signore), Puccini (Coro a bocca chiusa), Caccini (Ave Maria), e stranieri: Schubert (Ave Maria), Mozart (Ave verum), Franck (Panis angelicus).

Non mancheranno i canti natalizi classici (Cantan gli Angeli nei Cieli, Cantique de Noel, Carol in the bells, Joy to the world, White Christmas, e Adeste Fideles nell’arrangiamento di Adalberto Guida.