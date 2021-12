Massardi a Soiano, “complimenti agli allievi della scuola di musica Il Musicante”

(red.) Al castello di Soiano del Lago, lo scorso martedì 8 dicembre, ha avuto luogo il saggio di Natale degli allievi della scuola di musica “Il Musicante”, che ha sede didattica sia a Soiano, sia a Vallio Terme. Le esibizioni sono state meravigliose e i ragazzi hanno ricevuto i complimenti sentiti del Consigliere Regionale Floriano Massardi.

“Mettere il cuore in tutto quello che facciamo, rendendo speciale e unico ogni momento, ogni lezione, ogni giorno. Questo è il modo di insegnare in cui crediamo e in cui si rispecchiano i nostri obiettivi. La passione è il sentimento che muove le nostre azioni, ci dona forza e ci aiuta superare le difficoltà. Con passione affrontiamo la vita e l’arte che vogliamo diffondere, cercando di trasmetterla anche ai nostri allievi” riferisce Elisabetta Paoli, presidente dell’Associazione Il Musicante. “Con questi propositi – continua Elisabetta Paoli – cerchiamo ogni giorno di promuovere i nostri progetti didattici e artistici e grazie alla collaborazione con il Direttore Artistico Mario Chiesa gli obiettivi vengono puntualmente centrati.”