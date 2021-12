‘Do you like pop-rock? You love Barock!’, domenica al Museo Santa Giulia

(red.) Domenica 12 dicembre alle 16 e in replica alle 18, presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia, in collaborazione con Settimane Barocche di Brescia, si terrà un concerto, Do you like pop-rock? You love Barock! Aperto a tutti, grandi e piccini, il concerto sarà una sorta di viaggio nel tempo, dove il conduttore – con l’ausilio di materiale audio-video – , alternerà momenti di spiegazione a momenti d’interazione con i musicisti e con il pubblico in sala, che si troverà immerso in una dimensione temporale senza confini. Maroon 5, SweetBox e altri saranno associati ai grandi del barocco, come Bach, Vivaldi, Hasse, Pachebel.

Il concerto fa parte di un progetto più ampio, che nasce con l’obiettivo di far scoprire ai giovani l’incredibile analogia tra generi di musica considerati diversi e opposti, il pop-rock e la musica barocca, avvicinandoli con simpatia a un mondo ricco di valori storico – culturali, gettando semi di interesse e lasciando in loro la curiosità della novità e il desiderio di esplorare in futuro un linguaggio che si esprime con suoni differenti, ma che è attuale per significato, ritmica e contenuti espressi.

L’idea proposta stravolge il consueto attraverso un approccio differente, partendo dal punto di vista dei giovani, per spiegare e mettere in luce il valore e la bellezza della musica barocca, osando nell’utilizzo di uno degli strumenti più apprezzato da loro: la chitarra elettrica.

Saranno proiettati, contestualmente alle esecuzioni, i video appositamente realizzati dagli studenti specializzati in tecnologia applicata all’arte dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, che, coadiuvati dal Prof. Vinz Beschi, hanno dato luce alla loro reinterpretazione degli elementi significativi della musica barocca, individuati dal team di produzione e a loro spiegati, che ne costituiscono l’architettura: ground – contrasti – progressione – virtuosismo.

Il biglietto a tariffa intera costa 10 euro. Tariffa studenti, under 30 e over 65, possessori dei biglietti dei Musei (Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo), Desiderio Card, Abbonamento Musei Lombardia e Piemonte: 5 euro. Per acquistare i biglietti: www.settimanebarocche.com. Per prenotazioni: info@settimanebarocche.com