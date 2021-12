In distribuzione da lunedì i biglietti per il concerto del 19 della Banda cittadina

(red.) Dal 6 al 17 dicembre sono in distribuzione i biglietti gratuiti per il concerto della Banda cittadina di Brescia, dedicato ai soci e alla cittadinanza, che si tiene presso il Teatro Grande domenica 19 dicembre alle ore 17,00.

I biglietti sono a disposizione per i soci e per tutti coloro che sono interessati a partecipare al concerto. Per ogni socio e simpatizzante sono disponibili massimo 4 biglietti.

I tagliandi sono in distribuzione presso la sede dell’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” (all’interno del parco pubblico di via Odorici) nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e festivi) dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00. Per il ritiro dei biglietti sono obbligatori green pass e mascherina.