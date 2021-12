Fabio Zaffagnini della Rockin1000 ospite dell’Ottava

(red.) Proseguono le attività dell’Associazione Ottava: Sabato 4 Dicembre salirà sul palco della scuola di Via lunga Fabio Zaffagnini, l’ideatore e fondatore della celeberrima community Rockin1000, la più grande rock band del mondo in cui suonano contemporaneamente 1000 musicisti.

La serata sarà strutturata secondo le modalità ormai consolidate dell’Ottava: alcuni allievi di musica d’insieme accoglieranno l’ospite con canzoni tratte dal repertorio storico del mondo rock, cominciando da Learn to fly dei Foo Fighters, canzone suonata per la prima volta dalla super band formata dai 1000 elementi nel 2015. L’apertura delle porte sarà alle 17:30 per l’aperitivo e alle 21:00 inizierà la serata ufficiale.

la modalità: necessaria la prenotazione (i posti sono in esaurimento), obbligatorio green pass, mascherina ed essere associati all’Ottava. L’ingresso è gratuito.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino il genio e la follia di Fabio Zaffagnini, per capire come sia nato tutto da un sogno e poi trasformarsi un una realtà grande e strutturata, arrivando a far suonare i “mille” in stadi quali Stade de France a Parigi, Francoforte e persino in Corea.

Romagnolo di Faenza, Fabio Inizia la sua carriera professionale in qualità di geo-archeologo. Nel 2014 dà vita a Rockin’1000, un’iniziativa mirata ad invitare i Foo Fighters a tenere un concerto nella città di Cesena. Per ottenere tale scopo, il 26 luglio 2015, 1000 musicisti suonano tutti insieme e contemporaneamente il brano Learn to Fly. Il video di questa performance diventa virale su YouTube, con oltre 57 milioni di visualizzazioni. Da lì in poi è un crescendo di iniziative e concerti che rendono la community un fenomeno unico e inimitabile.