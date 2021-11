Mercoledì parte il Calendario Musicale dell’Avvento di Cieli Vibranti

(red.) Partirà mercoledì 1 dicembre la seconda edizione dell’iniziativa di Cieli Vibranti, il Calendario Musicale dell’Avvento. Un appuntamento quotidiano, online sui canali social, nato lo scorso anno dalla volontà di tenere alta l’attenzione sul mondo della cultura, dell’arte e della musica attraverso consigli e interventi di artisti amici. Hanno aderito al progetto, tra gli altri, il violinista Andrea Casta, il cantautore Charlie Cinelli, il violoncellista Paolo Bonomini, la vicesindaco di Brescia Laura Castelletti, la cantante d’opera Alessandra Gambino.

Il Calendario Musicale dell’Avvento sarà pubblicato ogni giorno alle ore 11, dal 1 dicembre al 24 dicembre 2020 ai seguenti indirizzi:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/CieliVibranti/

INSTAGRAM: www.instagram.com/cielivibranti_brescia

“L’iniziativa musicale è nata lo scorso anno, in un periodo storico in cui abbiamo dovuto fermarci.” – Afferma Fabio Larovere, direttore artistico di Cieli Vibranti – “Il nostro settore è stato travolto dagli effetti collaterali della pandemia ed abbiamo dovuto e voluto mantenere alta l’attenzione nei confronti dell’arte e della cultura. Abbiamo coinvolto gli artisti in un “catalogo virtuale” dove ogni giorno viene regalato un consiglio musicale e quest’anno, visto il successo del 2020, abbiamo pensato di dar vita alla seconda edizione creando un quotidiano appuntamento di intrattenimento per il nostro pubblico con la volontà di stimolare ascolti di diversi orizzonti musicali. Nella speranza di esserci lasciati alle spalle i momenti più bui, voglio ricordare che la cultura non è un passatempo: per gli artisti è un lavoro giornaliero, per le persone una medicina indispensabile”.