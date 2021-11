Spettacolo dell’Ensemble del Teatro Grande nel Salone delle Scenografie

(red.) Il cartellone della Stagione della Società dei Concerti prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla musica da camera. L’Ensemble del Teatro Grande si esibirà in trio nel Salone delle Scenografie domenica 28 novembre, alle ore 11.00, con un ricercato programma musicale.

Vocazione dell’Ensemble è infatti l’esplorazione di repertori cameristici per le formazioni più varie nonchè una attenta selezione di brani anche di più raro ascolto. Il concerto omaggerà tre grandi compositori che hanno segnato il panorama musicale del primo Novecento. Di Witold Lutosławski sarà eseguita Dance Preludes, per clarinetto e pianoforte, seguirà Adagio, per violino, clarinetto e pianoforte, di Alban Berg e, infine, di Aram Khachaturian sarà eseguito il Trio per violino, clarinetto e pianoforte.

Come da consuetudine l’Ensemble del Teatro Grande affronta programmi di grande fascino in cui i musicisti coinvolti si distinguono per lo spiccato virtuosismo. Una delle peculiarità della formazione è l’apertura nei confronti di partecipazioni importanti che hanno visto esibirsi, accanto ai musicisti stabili, alcune prime parti affermate dei principali teatri italiani e giovani talenti. In occasione del concerto di domenica 28 novembre accanto a Daniele Richiedei, violino, e Andrea Rebaudengo, pianoforte, si esibirà il clarinettista Mirco Ghirardini.