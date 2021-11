«Corpo e movimento», un’opera di Marco Tiraboschi al festival Osmose Intermezzo

(red.) Un’opera del compositore bresciano Marco Tiraboschi è stata selezionata per essere eseguita nel festival di musica contemporanea Osmose Intermezzo, il 19 Novembre alle 20:00 a Bruxelles, presso il centro culturale L’Entrela’. Il brano di Tiraboschi, intitolato «Corpo e movimento», per chitarra e violoncello, è stato selezionato per essere eseguito nel programma del concerto assieme a quelli degli altri autori scelti, provenienti dal Belgio e varie parti del mondo. Il brano sarà eseguito da Bruno Ispiola, violoncellista di origine italiana specializzato in musica del ‘900 e contemporanea residente a Bruxelles dal 2003, e dalla chitarrista classica Geneviève Lannoy.



L’evento è sostenuto da importanti enti come la Fédération Wallonie Bruxelles, Belspo e Sabam, il corrispondente Belga della nostra SIAE.

Un ulteriore brano «Ascension» di Marco Tiraboschi, fondatore e direttore artistico del festival Etno-Tracce in Franciacorta, attivo come chitarrista e compositore, è stato recentemente inserito nell’antologia «The magic bercandeon». Il suo percorso musicale e compositivo l’ha portato a un particolare e moderno linguaggio che si esprime attraverso multiculturalità.