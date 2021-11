Concerto a inviti con Alessio Allegrini e il Bazzini Consort alla Chiesa de Carmine

(red.) Primo corno solista dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado, Alessio Allegrini sarà il protagonista, come solista e direttore, del concerto di domenica 7 novembre alla Chiesa del Carmine in città (ore 20.30), insieme all’Orchestra del Bazzini Consort.

Dopo i concerti dell’estate con i maestri Giovanni Gnocchi, Silvia Careddu, Anna Loro, Umberto Benedetti Michelangeli, Massimiliano Motterle, Danilo Rossi, Giovanni Sollima tornano così gli appuntamenti del Bazzini Consort con la programmazione del «Cartellone Sospeso».

Ispirato alla tradizione partenopea del caffè sospeso e ideato, alla fine del 2020 dall’associazione Bazzini Consort, il «Cartellone Sospeso» è nato per rimanere vicino alle maestranze orchestrali private a lungo degli spazi musicali e impossibilitati, dunque, a lavorare. Dopo un bando ai musicisti selezionati l’associazione ha erogato in anticipo il corrispettivo per concerti che si sarebbero tenuti nel futuro.

All’iniziativa hanno dato la loro adesione molti artisti di fama nazionale e internazionale che, a titolo del tutto gratuito, sono i protagonisti dei concerti di volta in volta programmati. Fra loro Alessio Allegrini che al concerto del 7 novembre, riservato a donatori, invitati e soci del Bazzini Consort, propone un programma che prevede oltre alla Sinfonia n. 1 di Haydn, il Concerto per corno e orchestra n. 4 e la Sinfonia n. 29 di Mozart. Il maestro Allegrini suona uno strumento Dürk D10 “Allegrini experience” da lui stesso ideato.