Spazio Marenzio ultimo appuntamento: sabato tra Schumann e Gianni Rodari

(red.) Il Conservatorio cittadino mette in calendario l’ultimo appuntamento della rassegna Spazio Marenzio, con un secondo incontro dedicato a Letture&Musica a cura del M° Alberto Ranucci. L’evento, inizialmente in programma lo scorso 9 ottobre e rimandato per l’indisposizione di uno degli interpreti, verrà recuperato sabato 6 novembre 2021 alle ore 17 nel Salone Pietro da Cemmo (Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1), e sarà tutto incentrato su musiche di Robert Schumann, alternate da letture di testi di Alice Mazzocchi e Gianni Rodari.

Tema conduttore dell’incontro sarà quello dell’infanzia e delle Kinderszenen (Scene infantili): l’esecuzione da parte di Alberto Ranucci dell’Arabeske op. 18 e dei tredici piccoli capolavori che costituiscono le Kinderszenen op. 15 di Schumann, sarà punteggiata da altrettanti momenti di ascolto letterario, in cui la recitazione del narratore Daniele Squassina proporrà filastrocche di Alice Mazzocchi e Gianni Rodari.

L’appuntamento sarà ad ingresso libero.