Giovedì al Da Cemmo, concerto di chitarra dedicato a Carulli

Giovedì 4 novembre alle ore 21 nel Salone Da Cemmo del Conservatorio di Brescia, si chiude la X Rassegna Chitarristica del Conservatorio con un concerto monografico interamente dedicato al celebre compositore e chitarrista Ferdinando Carulli (1770-1841).

L’iniziativa, a cura dei maestri Luca Trabucchi, Enea Leone e Leopoldo Saracino, docenti di Chitarra nelle sedi di Darfo e Brescia, ha già visto la realizzazione di due serate dedicate al chitarrista e letterato russo Nicolai Petrovic Makarov (1810-1890): questa terza serata è invece dedicata al napoletano Carulli, noto a suo tempo come brillante concertista, ma poi universalmente conosciuto soprattutto come didatta.

I numerosi brani in programma verranno interpretati dai chitarristi Lorenzo Mainardi, Martin Baldassari, Diego Nizzi, Fabio Pietroboni, Pourya Mosheni, Lisa Soardi e Chiara Ascar. L’appuntamento è ad ingresso libero.