Martedì ‘Ein Deutsches Requiem’ nella chiesa di San Giuseppe

(red.) Il Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ di Brescia celebra la ricorrenza della commemorazione dei defunti offrendo alla città un concerto con l’esecuzione di Ein Deutsches Requiem (Un Requiem tedesco) di Johannes Brahms. Si tratta di una riflessione potente, dolce, piena di speranza, ma anche di vigore ed espressione sublime sul tema della morte, condotta attraverso brani tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento.

L’evento è in programma martedì 2 novembre 2021 alle ore 21.00 nella chiesa di San Giuseppe (vicolo San Giuseppe, 5) in città. L’appuntamento è a ingresso libero

Il concerto è il frutto di alcuni anni di intenso studio che ha visto coinvolti il Coro Misto, composto dagli allievi dei corsi accademici, e il Coro Marenzio, formato da appassionati che si ritrovano regolarmente presso il conservatorio di Brescia. La versione proposta è quella con accompagnamento del pianoforte a quattro mani, scritta dall’autore stesso. Sotto la direzione del Maestro Silvio Baracco si esibiranno in qualità di voci soliste due brillanti allievi delle classi di canto del Conservatorio, Susanna Salgado e Filippo Ghidoni; al pianoforte, Ilaria Cavalleri e Giulio Corrado.