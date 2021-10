Premiato un clarinettista bresciano al Concorso Internazionale Luigi Nono

(red.) Sabato 24 e Domenica 25 ottobre si è svolto la 24esima edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono a Venaria Reale (TO). Il bresciano Paolo Pellegrini, clarinettista, e Nicola Possenti pianista, si sono aggiudicati l’ambizioso premio “Novecento”, riconoscimento istituito dal Concorso per la miglior interpretazione di un brano di musica contemporanea tra tutti i partecipantii. Il premio consiste nel partecipare ad un concerto per la stagione 2022 degli Amici della Musica di Venaria Reale dove verrà proposto in prima mondiale un brano dal giovane compositore tedesco Eden Lonsdale, vincitore del Concorso di Composizione Internazionale Luigi Nono.