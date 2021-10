La “Musica: fuoco dell’anima” in 4 concerti della Isidoro Capitanio

(red.) Si intitola: “Musica: fuoco dell’anima” la II edizione della rassegna di concerti della Banda cittadina di Brescia Isidoro Capitanio, in collaborazione con il Comune di Brescia, presso l’ Auditorium di Santa Giulia (Via Piamarta, 18) dal 9 al 30 ottobre.

La Banda civica iniziò la sua attività nel periodo della presenza a Brescia delle truppe napoleoniche, alla fine del XVIII secolo. Pertanto il complesso bandistico, nato per iniziativa della Congregazione municipale nel 1798, risulta essere la più antica istituzione musicale bresciana.

In oltre due secoli di vita la Banda cittadina ha costantemente mantenuto stretti rapporti con l’Amministrazione comunale, andando a consolidare un legame che negli ultimi decenni si è fatto ancor più intenso.

Collaborazione che porta la “Isidoro Capitanio” a promuovere nell’arco dell’anno circa cinquanta manifestazioni musicali a beneficio della cittadinanza bresciana.

Dopo la pausa forzata del 2020 torna quest’anno la seconda edizione della rassegna concertistica “Musica: fuoco dell’anima” con quattro appuntamenti presso l’Auditorium di Santa Giulia di via Piamarta.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e la fruizione di ogni concerto è consentita solamente al pubblico munito di green pass con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno della sala.

La prenotazione allo spettacolo va effettuata entro il venerdì precedente l’esecuzione con le seguenti modalità: via mail (associazione@filarmo-nicacapitanio.it); per telefono (0303756449), dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Si inizia sabato 9 ottobre 2021 – ore 17,00 “Divertimenti per camera” ; sabato 16 ottobre 2021 – ore 17,00 “God is a Woman” (Omaggio alla forza delle donne) con il Coro femminile ControCanto, diretto da Leonarda De Ninis

Sabato 23 ottobre 2021 – ore 17,00 “Il flauto incantato” con il Sestetto di fiati Banda cittadina di Brescia.

Sabato 30 ottobre 2021 – ore 17,00 “Contrasti” con il Duo Ebano (Marco Danesi, clarinetto – Paolo Gorini, pianoforte) su musiche di J.Brahms / arr. P. Corini, Intermezzo op. 117 n. 1 J. Brahms; Sonata op. 120 n. 1 in Fa minore per clarinetto e pianoforte W. Lutosławski; Dance Preludes per clarinetto e pianoforte A. Chenna / F. Zappa.