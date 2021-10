Fino all’8 ottobre è possibile iscriversi ai corsi di musica della banda

(red.) Sono aperte fino all’8 ottobre 2021 le iscrizioni alla Scuola popolare di musica promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – per l’anno scolastico 2021/2022.

La Scuola popolare di musica è accessibile a tutti, a partire dai 4 anni in su senza limiti di età. Con la propria attività didattica la “Isidoro Capitanio” intende dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di avvicinarsi all’arte dei suoni. La musica costituisce un formidabile arricchimento della persona, in quanto concorre in misura determinante allo sviluppo armonico delle potenzialità cognitive ed espressive di chi la pratica. Un approccio adeguato alla musica permette di attivare

processi di apprendimento multifunzionali a vari livelli e molteplici attività mentali. Fare musica attivamente richiede impegno, esercizio, insomma sforzo e fatica. Ma il risultato di questo lavoro dà gioia, emozione, soddisfazione per la propria crescita culturale, sociale e civile.

La diffusione della musica concorre in modo decisivo allo sviluppo individuale e sociale, in quanto linguaggio privilegiato di sentimento e conoscenza, che coinvolge allo stesso tempo il corpo, il cuore, la mente.

Si organizzano corsi di: flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, eufonio, bassotuba, percussioni, mandolino, chitarra, violino, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, pianoforte, propedeutica musicale, propedeutica alle percussioni, canto corale, musica d’insieme, marching band e tecnica direttoriale.

Novità di quest’anno scolastico i corsi di pianoforte e di tecnica direttoriale. L’attività didattica prenderà avvio da lunedì 18 ottobre. Agli allievi che non ne siano in possesso, la scuola fornisce in uso gratuito lo strumento musicale prescelto.

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede della scuola in via Odorici (all’interno del parco pubblico) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. È possibile comunque inviare la scheda di iscrizione via mail (scuola@filarmonicacapitanio.it) dopo averla richiesta alla segreteria. Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare allo 0303756449.