Il cantautore Matteo Faustini sabato al teatro Sicomoro di Montirone

(red.) Il cantautore Matteo Faustini annuncia due nuovi speciali appuntamenti live: il 25 settembre alle ore 21.00 al Teatro Sicomoro di Montirone (BS) e il 26 settembre alle ore 16.30 alla Villa del Bene di Volargne (VR).

L’appuntamento del 25 settembre, che segna l’inizio del tour autunnale in una location a due passi dalla città natale del cantautore, si preannuncia unico e straordinario grazie alla possibilità di accedere alle prove dello show per uno speciale meet & greet con l’artista (dalle 17.00 alle 18.00), un raduno esclusivo in uno spazio inedito in cui Matteo canterà e dialogherà con i fan (biglietto solo concerto €15, pacchetto biglietto + meet & greet €20).

Durante il concerto, previsto alle ore 21, saranno presenti ospiti speciali come LE DEVA, gruppo pop tutto al femminile composto da Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, disco d’oro con “L’amore merita” e protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo durante la serata duetti con Orietta Berti; PIERDAVIDE CARONE, cantautore giunto al successo grazie alla partecipazione alla 9a edizione del talent “Amici” nella quale si classificò terzo vincendo il Premio della Critica e protagonista alla 62a edizione del Festival di Sanremo insieme al grande Maestro Lucio Dalla con il brano “Nanì”; la cantautrice FEDERICA MARINARI, già protagonista ad “Amici”, vincitrice di Area Sanremo 2020 e finalista del Festival di Castrocaro 2021; e la violinista FEDERICA QUARANTA, nota al pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo che per l’occasione presenterà una versione inedita di uno dei brani del giovane cantautore bresciano. Opening act i cantautori Nove e Simone Goccia.