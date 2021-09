Al Palazzo Callas di Sirmione, Alberto Mattioli è “Pazzo per l’opera”

(red.) Questo sabato 18 settembre alle ore 21 presso il Palazzo Callas Exibitions di Sirmione è in programma Pazzo per l’opera. Istruzioni per l’abuso del melodramma.

Alberto Mattioli, giornalista de La Stampa ed esperto d’opera, presenta il suo libro. Conduce la serata Fabio Larovere, giornalista e scrittore.

Chi non ci va, la provi; chi ci va, perseveri; chi le vuole male cambi idea e chi la ama si stringa a coorte per difenderla. “Di tutte le seccature inventate dall’uomo, l’opera è la più costosa“, diceva Molière. Ma per Alberto Mattioli questa geniale invenzione italiana è soprattutto una magnifica e folle ossessione.

Raccontando della sua inguaribile passione o, a suo dire, malattia l’autore, in un dialogo con Fabio Larovere, racconterà questo affascinante mondo non solo per chi all’opera ci va, ma anche per chi ci vorrebbe andare o ne è solo incuriosito

Ingresso libero. E’ necessario prenotare qui. Richiesto il Green Pass. La platea sarà gestita osservando le norme di sicurezza anti Covid.