Domenica i Manitoba in concerto al Museo Santa Giulia

(red.) Domenica 19 settembre si chiude con il concerto del duo fiorentino Manitoba la lunga estate di eventi, musicali e non, che la Fondazione Brescia Musei ha proposto alla città di Brescia nei più suggestivi spazi in sua gestione, dal Teatro Romano al Parco del Viridarium del Museo di Santa Giulia.

L’evento inizierà alle ore 17,30 e terminerà alle ore 24. L’intrattenimento musicale avrà inizio alle ore 20.00 e proseguirà in modo fluido fino alla chiusura. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la consumazione con prenotazione al numero 338 7745984. All’ingresso sarà necessario esibire il green pass.

Manitoba è un progetto nato a Firenze alla fine del 2015. Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti si conoscono dall’infanzia e, dopo diverse esperienze musicali, propongono un mix di elettronica, garage e dream-pop, che costituisce il codice sonoro della formazione assieme ad un innovativo approccio nella stesura delle linee melodiche vocali. Per Sugar, i Manitoba hanno pubblicato il singolo Brasilia (2017) e il loro primo album Divorami (2018) con il singolo Si Ritorna a Casa.

Dopo aver calcato tanti palchi in tutta Italia, i Manitoba decidono, nel 2019, di mettersi al lavorare su nuove canzoni. Nel 2020 sono pronti a pubblicare alcune novità, ma il Covid blocca tutto. Partecipano alla quattordicesima edizione del programma X-Factor, dove suonano il loro inedito La Domenica (un milione e mezzo di ascolti su spotify) e dove scrivono Stare Bene.

La serata sarà aperta da Bontempi, cantautore bresciano classe 87′.