Domenica a Gussago concerto per il 25° del Coro Calliope

(red.) Il Coro Calliope nella serata di domenica 19 settembre 2021 festeggia il 25° anniversario dalla sua fondazione (1995, ma posticipato di un anno causa emergenza Covid) con il concerto Magia di luci e armonie che si svolgerà alle ore 20,30 ai piedi della scalinata della Chiesa Santa Maria Assunta di Gussago, gentilmente concessa in uso dal parroco don Renato Musatti, e con il patrocinio del comune di Gussago.

Nel rispetto delle vigenti normative anticovid, ingresso gratuito con green pass e prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it, oppure cell. 338 1459639.

Il concerto sarà inoltre videoregistrato da Brixia Channel e trasmesso in differita in data 23 settembre alle ore 21,00 e 26 settembre alle ore 17,00.

Il Coro Calliope sarà diretto dal maestro Fabrizio Zanini e accompagnato da Alessandro Scioscioli (pianoforte), Giulio Soldo (violoncello), Sandra Ceresoli (flauto), Damiano Pasolini (clarinetto), Rodolfo Locatelli (oboe), Luca Ferrari (tromba), Claudio Azzini e Alessandra Nova (violino primo), Fulvia Sainaghi e Lavinia Spataro (violino secondo); arrangiamenti strumentali di Adalberto Guida.

Presenta la serata Sergio Volterrani.

Il ricco e ampio programma prevede un excursus di brani corali, inframezzato dagli interventi di quattro voci soliste: Alessandra Rizzini (soprano), Veronica Delorenzi (mezzosoprano), Nicolas Resinelli (tenore), Fabrizio Brancaccio (baritono).

Proporrà diverse tra le più celebri arie d’opera di diversi autori quali Giuseppe Verdi (Tu sei bella, Il brindisi, Si ridesti il leon di Castiglia, Va pensiero, O Signore dal tetto natio, La Vergine degli angeli, Barcarola, Coro di zingari, Patria oppressa), Gaetano Donizetti (Per te d’immenso giubilo), Pietro Mascagni (Ave Maria), Vincenzo Bellini (Guerra guerra), Georges Bizet (Habanera), Carl Orff (O Fortuna, Fortune plango), Giacomo Puccini (Coro a bocca chiusa), Gioachino Rossini (Largo al factotum).