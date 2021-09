Collebeato Blues Festival, sabato 11 al centro civico

(red.) Sabato 11 settembre 2021 muove i primi passi Collebeato blues festival, un evento musicale che prende vita. In questa difficile fase sociale ed economica fortemente segnata dalla pandemia Covid-19. Il festival è voluto e organizzato da Arci Collebeato e Arci Cambusa con la direzione artistica di Slang Music e si svolgerà presso il Centro Civico “La Porta del Parco” ex Cembre di Collebeato (Bs).

Questa prima edizione si svolgerà nell’arco di una giornata il cui intento è di creare un meeting fra musica, ambiente naturale, incontri tra appassionati di questo intramontabile genere musicale ovvero il blues.

Sul palco troveremo artisti prestigiosi, alcuni di pura razza bresciana, altri d’oltreoceano, tutti con progetti di grande caratura musicale che senza dubbio riusciranno a lasciare un segno indelebile in questa prima edizione del festival.

L’apertura del festival – inizio dei concerti alle ore 20 – è affidata a Cek Franceschetti & The Stompers, quartetto che presenterà il nuovo album “Sarneghera Stomp “ ovvero una tempesta di real blues del bluesman bresciano,.

A seguire “Superdownhome, la band rivelazione di questi ultimi tempi segnato da grande consenso e ammirazione per il loro “alternative rural blues” consacrato dal prestigioso contratto discografico con Dixie Frog Records,.

Conclusione affidata a Luke Winslow King, (foto) chitarrista, cantante, compositore e scrittore, conosciuto per la sua tecnica “slide guitar” un eclettico mix tra la musica delta-folk, classiche composizioni, ragtime e rock and roll, poste accanto a brani originali di notevole successo. rappresenta un giusto equilibrio tra tradizione e modernità

Collebeato Blues Festival una luce che si accende nel buio lasciato dalla pandemia del Covid-19, un segno tangibile di ripresa della scena musicale. Ingresso con sottoscrizione euro 10,00.

Causa limitazioni posti è consigliabile la prenotazione (obbligatoria) anticipata scrivendo all’indirizzo email: info@slangmusic.com oppure Tel. Arci Collebeato: Tel. 030 251 0244. Ricordiamo che, secondo le attuali normative anti contagio da Covid-19, sono disponibili 200 posti a sedere. Ingresso al concerto con Green Pass o certificazione Test anticovid.