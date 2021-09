Martedì a Padernello e poi a Cellatica appuntamento con la grande Edith Piaf

L’edizione 2021 della rassegna Il Grande in Provincia si conclude nel mese di settembre con due appuntamenti dedicati alla chanson française.

Il duo Laurianne Langevin e Cyrille Doublet, rispettivamente voce e pianoforte, sarà impegnato martedì 7 e mercoledì 8 settembre in un emozionante omaggio al repertorio musicale della grande Edith Piaf. Il concerto, dal titolo Paris-Piaf, rappresenta un originale e affascinante tributo non solamente alla voce più rappresentativa della Ville Lumière ma, alla stessa città di Parigi, indissolubilmente legata al nome di questa straordinaria artista francese.

La prima serata si terrà nel Castello di Padernello a Borgo San Giacomo, immancabile tappa del viaggio musicale nella provincia bresciana. Il secondo appuntamento, per il quale i posti sono già esauriti, toccherà invece per la prima volta Cellatica all’interno degli spazi della Fondazione Paolo e Carolina Zani per l’arte e la cultura.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 21.00. Come per tutti gli eventi della rassegna anche i prossimi appuntamenti sono a ingresso gratuito previa prenotazione. Per partecipare al concerto del 7 settembre è necessaria la prenotazione all’indirizzo info@castellodipadernello.it o al numero 0309408766, ricordiamo che per il concerto di mercoledì 8 settembre i posti sono esauriti.

All’ingresso degli eventi sarà richiesta una valida Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).