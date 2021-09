Domenica il Quartetto Honegger nel cortile del Castello di Desenzano

Domenica 5 settembre alle ore 18 nell’Anfiteatro del Castello a Desenzano del Garda è in programma il decimo concerto del Festival Suoni e Sapori del Garda.

Protagonista il Quartetto Honegger che si riunisce a 25 anni di distanza dal suo scioglimento e propone “Musiche di Mozart e Beethoven”.

L’ingresso è libero con Green Pass.

Programma:

W. A. Mozart Quartetto K 421 in re minore

L. V. Beethoven Quartetto op. 18 n. 3 in re maggiore.