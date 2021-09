Dal 6 settembre le iscrizioni per la scuola musicale della banda cittadina di Brescia

(red.) Dal 6 settembre all’8 ottobre 2021 sono aperte le iscrizioni alla Scuola popolare di musica promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – per l’anno scolastico 2021/2022.

La Scuola popolare di musica è accessibile a tutti, a partire dai 4 anni in su senza limiti di età. Infatti è aperta ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, agli studenti delle medie inferiori, superiori e universitari, ai giovani lavoratori e agli adulti.

Organizza corsi di: flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, eufonio, bassotuba, percussioni, mandolino, chitarra, violino, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, pianoforte, propedeutica musicale, propedeutica alle percussioni, canto corale, musica d’insieme, marching band e tecnica direttoriale. Novità di quest’anno scolastico i corsi di pianoforte e di tecnica direttoriale. L’attività didattica prenderà avvio da lunedì 18 ottobre.

Agli allievi che non ne siano in possesso, la Scuola fornisce in uso gratuito lo strumento musicale prescelto.

Le iscrizioni si raccolgono presso la sede della scuola in via Odorici (all’interno del parco pubblico) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

È possibile comunque inviare la scheda di iscrizione via mail (scuola@filarmonicacapitanio.it) dopo averla richiesta alla segreteria.

Con l’attuale situazione legata al Covid-19, la “Isidoro Capitanio” attua tutte le misure di prevenzione predisposte dagli organi competenti, applicando un protocollo con indicazioni precise su quali sono i comportamenti obbligatori di tipo igienico-sanitario che devono adottare tutti coloro (operatori dell’Associazione, insegnanti, allievi, genitori e accompagnatori) che frequentano la sede.

In base al Decreto Legge n. 105/2021, la presenza nella struttura prevede l’obbligo di Green pass a partire dai 12 anni di età o per chi non ne è munito di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’ingresso nella sede.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare allo 0303756449.