Sabato 18 Concerto di fine estate in piazza Duomo a Salò

(red.) Sabato 18 settembre 2021 alle ore 20 nella cornice di Piazza Duomo a Salò i musicisti dell’Orchestra di Fiati Gasparo Bertolotti diretti dal M° Angelo Bolciaghi e con la partecipazione straordinaria degli Idilliaci saranno i protagonisti del Concerto di fine estate. L’introduzione, come da tradizione, sarà ad opera dei giovani musicisti della Junior Band diretti dal M° Belotti.

L’associazione Banda Cittadina di Salò intende esprimere la propria stima e ringraziamento per il coraggio, l’impegno e il grande spirito di sacrificio dimostrato in questi lunghi mesi di lotta alla pandemia con quello che meglio sa fare: eseguire della buona musica.

Sono previsti interventi da parte di alcuni responsabili dei nosocomi della zona a testimonianza di quanto vissuto in prima linea in questo lungo periodo. A tutti i sanitari che si prenoteranno entro il 5 settembre 2021 viene riservato un posto a sedere a titolo gratuito nel limite previsto nel rispetto delle normative anticovid. Successivamente le vendite dei biglietti (costo 10 euro) saranno aperte a tutta la popolazione sempre prevedendo l’assegnazione del posto gratuito ai sanitari.

Prenotazione obbligatoria: eventi@bandadisalo.com. Info Patrizia 329 2116679.