Dal 2 settembre al 9 dicembre la stagione del Conservatorio Luca Marenzio

(red.) La Stagione Concertistica dell’anno accademico 2020-2021, rinviata negli scorsi mesi invernali e primaverili a causa della pandemia, avrà luogo finalmente nel Conservatorio Luca Marenzio di Brescia con un calendario denso di appuntamenti, che si svolgeranno dal 2 settembre al 9 dicembre 2021.

I concerti in programma sono frutto dell’impegno di docenti e studenti del Conservatorio che, affrontando numerose difficoltà a causa della pandemia, hanno tuttavia continuato l’attività didattica musicale con impegno e costanza. I ventitré appuntamenti in cartellone offerti al pubblico bresciano ne sono la prova. Essi avranno inizio alle ore 21 a Brescia di giovedì e presso la sezione di Darfo Boario Terme di venerdì.

La Stagione sarà aperta giovedì 2 settembre alle ore 21 nel cortile interno della sede di Brescia (nell’Auditorium S. Barnaba in caso di maltempo) dalla Big band del Conservatorio diretta da Corrado Guarino con un Omaggio a Joe Henderson, mentre nella sede di Darfo il primo concerto è previsto per venerdì 10 Settembre alle ore 21 nell’Auditorium del Conservatorio con il concerto Non solo originali. Sonorità rivisitate (Massimiliano Pezzotti, flauto, Marina Baudoux, pianoforte).

Preziosità della rassegna è il Festival Eloquentia Musicae dedicato a Dante Alighieri, che si svolgerà dal 17 al 27 Ottobre: un cameo musicale che avrà luogo negli spazi del Conservatorio e in altre importanti sedi della città (Teatro Grande, Museo Diocesano, Museo S. Giulia) e vedrà la partecipazione di figure di spicco a livello nazionale in ambito letterario, teologico e artisti-comusicale.

Il cartellone comprende inoltre i tre concerti della X Rassegna Chitarristica (14, 15 ottobre e 4 novembre) e i quattro appuntamenti dello Spazio Marenzio: conferenze, masterclass e concerti che si terranno di sabato, sia nella sede di Brescia, sia in quella di Darfo.

La Stagione Concertistica si concluderà con tre concerti di musica barocca ai primi di dicembre: I concerti della Bottega Barocca diretti da Giovanni Duci (2 e 3 dicembre) e Bach & Händel Arie e Concerti con Raphael Negri come maestro concertatore.

Infine è da segnalare che anche la Rassegna Concertistica degli studenti nella sede di Brescia è stata posticipata rispetto al suo regolare svolgimento: ben 13 concerti vedranno protagonisti gli studenti del Conservatorio (il venerdì pomeriggio con l’aggiunta eccezionale di sabato 11 settembre), a partire da venerdì 10 e sabato 11 settembre fino a venerdì 10 Dicembre.

Tutti gli appuntamenti in cartellone sono a ingresso libero.