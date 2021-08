Radio Onda d’Urto: venerdì “A Fistful of Rock & Roll” con dedica a Charlie Watts

(red.) Penultima sera della festa di Radio Onda d’Urto in via Serenissima a Brescia. Venerdì 27 agosto in area concerti (necessario Green Pass) arriva il Festival “A Fistful of Rock & Roll”, un…cazzotto in faccia al suono del r’n’r: ideale omaggio postumo rivolto a Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones, morto pochi giorni fa all’età di 80 anni.

Biglietti: 10 euro, su www.mailticket.it oppure direttamente in cassa, dalle ore 19, all’Info Point di via Serenissima a Brescia (lato Libreria). Sul palco ci saranno, in una sola sera, tre gruppi: The Rock ‘n’ Roll Kamikazes, Slick Steve & The Gangsters e Tijuana Horror Club.

R’N’R KAMIKAZES – Rock’n’Roll Kamikazes sono gli alfieri del r’n’r in Italia e sono nati nel 2010: in formazione Andy Macfarlane, ex frontman degli Hormonauts alla voce e chitarra, una leggenda scozzese (ma da tempo installatosi in Romagna) delle scene rithm and blues e rock in mezza Europa; ci sono poi Nicolò Fiori dei Gatta Molesta al contrabbasso, Peppe DeGregoriis alla batteria e Guy Portoghese (Guy e gli Specialisti) al sassofono. Il loro primo disco, Tora Tora Tora (Tora), è del 2011. Nel 2013 dopo la scomparsa di Guy, i Kamikazes decidono di continuare la loro missione con Eugenio Pritelli, ex-Horrible Porno Stuntmen, alla seconda chitarra e fanno uscire All Kinds Of People per Go Down Records. Nel 2015 esce My Town, mentre del 2019 è l’ultimo lavoro in studio, Campari & Toothpaste. Un inno d’amore al Rock’n’Roll nella sua essenza, ancora fradicio delle acque della palude del Blues dove nacque ed a momenti pieno di fuzz e proto-psichedelia voodoo, da menti alterate dal ritmo e dall’odore primordiale e animale. Il tutto suonato da musicisti di grande livello, impreziosito negli ultimi mesi anche dalla possente batteria di Sandro Battistini, un altro ex-Horrible Porno Stuntmen.

SLICK STEVE & THE GANGSTERS – Dici r’n’r e festa, tra Brescia e dintorni, e pensi a un nome solo: quello di Slick Steve & The Gangsters. L’esplosivo quartetto festeggia quest’anno i primi dieci anni di carriera. Era il 2011 quando Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman madrelingua inglese e Alle B.Goode, talentuoso chitarrista riconoscibile per il suo stile Rock’n Roll, si incontrano. A sostenere la sezione ritmica si sono aggiunti, Beppe Facchetti (batteria anche dei Superdownhome) e Pietro Ettore Gozzini (contrabbasso).Ad arricchire la formazione con strumenti a fiato c’è pure il polistrumentista David Hogan (cugino di Slick Steve), dividendosi tra saxofono, tromba e clarinetto.Il progetto è basato su una consapevole contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, swing, rock’n roll e performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria. Un allegro carrozzone, ove lo show inizia all’arrivo della band e finisce in un set cabaret-teatrale-freak, lungo un immaginario che va da Tom Waits a Jack White, passando per gli Stray Cats e con radice roots blues, swing e jazzy.

TIJUANA HORROR CLUB – l Tijuana Horror Club nascono a Brescia nel 2016. Il loro sound è un originale Swing Punk, che passa dal macabro teatro di Screaming Jay Hawkins alle atmosfere notturne e caliginose di Tom Waits, dal rock’n’roll swing battuto dai tasti di Jerry Lee Lewis al punk, dal blues al psychobilly dei Cramps fino a Django Reinhardt. L’ultimo album in studio, Naked Truth, è di fine 2019. Saltato, causa Covid19, il tour di lancio, la band sceglie la via dello streaming, raccogliendo ampi consensi, fino all’atteso ritorno ai live, in quest’estate 2021, che passa anche da Agosto con Radio Onda d’Urto.

Ingresso solo area con stand, cibo, bere, bancarelle, libreria e altro: offerta a partire da 1 euro per Radio Onda d’Urto.

Tra i vari appuntamenti segnaliamo in Libreria del Gatto Nero:

LIBRERIA DEL GATTO NERO – SPAZIO DIBATTITI

ORE 19.30 DIBATTITO. “La prima pandemia dell’antropocene”. Parliamo delle origini e della diffusione della pandemia da Covid-19, del rischio di nuove pandemie, di disuguaglianze, cure e prevenzione con Ernesto Burgio, medico, esperto di epigenetica e biologia molecolare, Vittorio Agnoletto, medico, della campagna “Right2cure/No profit on pandemics” e Donatella Albini, ginecologa e consigliera comunale di Brescia con delega alla sanità.

ORE 21.30. “La guerra dei segni, un’altra storia dell’arte” di Marco Tetro (Agenzia X, 2021) racconta l’avventura dell’underground, che continua a cambiare le regole di grafica ed editoria, ma anche dei desideri e delle più ardite utopie. Conversa con l’autore Marco Philopat, editore di Agenzia X.

ORE 23.30 L’ULTIMO metrò

Ferlinghetti Corner: reading a sorpresa di Marco Philopat.

I cancelli ad Agosto con Radio Onda d’Urto aprono alle ore 19.00. Gli stand chiudono alle ore 00.30.