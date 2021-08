Timothy Cavicchini venerdì sera in un duo acustico a Rezzato

(red.) Venerdì 27 agosto alle h 21 presso la Terrazza di Villa Torreggiani a Rezzato in via Garibaldi 45, si esibirà in duo acustico Timothy Cavicchini. Ingresso libero.

“Ricomincio da me” è il nuovo progetto musicale di Timothy Cavicchini. Il frontman italiano ha appena terminato le registrazioni della quarta edizione di “All Together now” su Canale 5 e sente la necessità di ripartire fin da subito con un nuovo show dal sapore rockeggiante. Uno spettacolo di 2 ore, i suoi brani più conosciuti, gli immancabili riferimenti della storia della musica, il tutto sempre sotto il nome del rock! “A fuoco”, “Ti rubo gli occhi” e “Altrove” sono i più grandi successi di Timothy, ma anche Nirvana, Pearl Jam, Guns’n’Roses, Ramones, Aerosmith, Bon Jovi e molti altri.