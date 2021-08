Alan Farrington, Soggetti, Negri: sabato trio jazz a Paratico

(red.) Sabato 28 agosto alle h 21 a Paratico presso il parco delle erbe danzanti, in via Marconi (lungolago) si esibirà il trio jazz Farrington Soggetti Negri. Alan Farrington (voce), Roberto Soggetti (piano), Mauro Negri (clarinetto e sax). Tre fuoriclasse della musica ai quali non mancano collaborazioni con nomi importanti del jazz e pop internazionale.

Alan Farrington si è distinto positivamente impressionando i giudici e il pubblico nella trasmissione “The Voice Senior” sulle reti Mediaset. Il repertorio è costituito da standard jazz di Frank Sinatra, Cole Porter e Chet Baker.

Ingresso gratuito. È possibile prenotare al numero 3356060962 o paratico@visitlakeiseo.info. Richiesto Green pass.