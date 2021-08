Radio Onda d’Urto: lunedì concerto di Margherita Vicario, apre Leila al Habash

(red.) Doppio concerto al femminile lunedì 22 agosto in via Serenissima a Brescia nell’ambito di “Agosto con Radio Onda d’Urto”. Sul palco Margherita Vicario con il suo ‘Bingo Tour’; in apertura Laila al Habash.

Biglietti: 22 euro. Disponibili su www.mailticket.it o direttamente a Info Point – Biglietteria di via Serenissima a Brescia, accanto alla Libreria. E’ necessario il Green Pass.

Ingresso solo area festa con stand, bere, cibo, libreria, bancarelle e tanto altro ancora: apertura cancelli ore 19.00. Ingresso con offerta per Radio Onda d’Urto a partire da 1 euro.

Margherita Vicario (sopra), cantautrice e attrice, è considerata una delle artiste più poliedriche della scena musicale italiana e arriva per la prima volta a Brescia per presentare il suo nuovo album: “Bingo”. È nata a Roma il 13 febbraio del 1988, figlia del regista Francesco Vicario, e nipote dell’attore e regista Marco Vicario e

dell’attrice Rossana Podestà. Quindi la sua passione per il mondo dello spettacolo è nata quando era piccola essendo cresciuta in una famiglia di artisti. Ha recitato in serie Tv e film italiani prima di intraprendere la carriera musicale, iniziata con i singoli “Pincio”, “Pina Colada” con Izi e “Orango Tango” uscito nel 2021, anno in cui ha rilasciato, in primavera, il secondo album “Bingo” con un sound avvolgente e beat che entra nella testa, oltre a testi tra l’ironico e il corrosivo. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, “Bingo” è composto da 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo dell’autrice.

Laila al Habash (sopra), artista italo-palestinese, 22 anni, è più che una promessa della scena, tra rap, pop e nuove consapevolezze. Romana ma con sangue palestinese, classe 1998, Laila al Habash inizia a 14 anni a scrivere canzoni, che parlano dell’essere adolescenti, di innamoramenti platonici, di sincerità e noia, e che suona poi in giro, soprattutto sui palchi dei locali di Pigneto e San Lorenzo. Cresce con il mito di Raffaella Carrà e di Mina, suoi punti di riferimento tanto stilistici quanto musicali, che mescola nelle canzoni con influenze più contemporanee come Kali Uchis, Princess Nokia e Devendra Banhart. In bilico tra rap e pop, cantautorato e beat avvolgenti, Laila al Habash ha pubblicato pochi mesi fa il primo Ep, “Moquette”.

Alle 19,30 nello spazio dibattiti di Via Serenissima, come ogni anno in Libreria del Gatto Nero arrivano i fumetti. Luigi Filippelli, fondatore di Maledizioni, conversa con Silvia Trappa e Louseen Smith, autrici rispettivamente di “Mr. Mountain and the little girl” (Maledizioni, 2021) e di “Arciòn” (Maledizioni, 2021). Tre gatti, due autrici, una montagna: un viaggio attraverso tre continenti per approdare sulle spiagge di Riccione, o come si dice in dialetto romagnolo… Arciòn.