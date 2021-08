Festa di Radio Onda d’Urto: sabato tocca a Motta e agli Animali Notturni

(red.) Prosegue la Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia. Sabato 21 agosto è in programma il concerto di Motta. In apertura Gli Animali Notturni.

Biglietti: 26 euro. Prevendite su www.mailticket.it oppure direttamente alla Biglietteria di via Serenissima (accanto alla Libreria).

Ingresso solo area stand, mangiare, bere, libreria, bancarelle, etc: non serve il Green Pass. Ingresso: offerta per la Radio a partire da 1 euro.

Tra i vari appuntamenti segnaliamo: Libreria del Gatto Nero, spazio dibattiti, ore 19.30. “Il punto della situazione in Palestina”. Dopo l’ennesima aggressione militare israeliana e la crescente attività dei coloni sionisti ne parliamo con Leila, dei Giovani Palestinesi d’Italia, Michele Giorgio, corrispondente da Gerusalemme per il Manifesto e esponenti dell’Associazione di amicizia Italia-Palestina di Brescia.

Ore 21.30. Cosa ne sarebbe della psicoanalisi freudiana, riportata in luce da Lacan, se la laicità – suo tratto distintivo di ortodossia – non fosse preservata con rigore? Presentiamo “Psicoanalisi laica. L’etica come presupposto politico” (NeP, 2020) con gli autori Alessandro Guidi, direttore del Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico di Pistoia, e Giuseppe Ricca, psicoanalista laico di formazione lacaniana e sociologo clinico.

Motta. A Brescia arriva il tour di “Semplice”, terzo e profondo album in studio dell’artista toscano: un lavoro uscito a fine primavera 2021. Brani che fluttuano, ma scolpiti nel suono. Francesco Motta, dopo due album di spessore che hanno raccolto due Targhe Tenco, si affaccia su questa terza fatica, “Semplice”, in modo nuovo. Lo fa ricercando un’evoluzione nella musica e nella voce, recuperando una spontaneità che mette al centro l’essenzialità dell’esistenza. Il suono è stratificato con protagonisti gli archi. Violini, viola e violoncello non si limitano ad aprire melodie, ma si muovono anche come un tornado in un disco energico, in bilico fra cantautorato puro e rock, in cui non mancano anche chitarre e punte di psichedelia come nel brano di chiusura “Quando guardiamo una rosa”, scritta con Dario Brunori. Il finale elettronico-percussivo è una sorta di rito liberatorio. Prodotto dallo stesso Motta nel suo studio romano con il supporto di Taketo Gohara, che aveva partecipato anche alla produzione di “Vivere o morire”, l’album rispecchia la volontà di avvicinare sound e arrangiamenti alla dimensione live intesa come fondante, un proposito messo in chiaro anche dal brano “E poi finisco per amarti”. I riferimenti sono tanti, fra questi Radiohead, Lou Reed, The Cure e Francesco De Gregori, percepibile in “Qualcosa di normale”. In scaletta a Brescia anche i principali successi del cantautore tra i più ispirati della sua generazione.

Gli Animali Notturni. Band composta da Matthew Zak (voce, chitarra), Simone Simbeni “Jimbo”(chitarra), Andrea Della Valle (batteria), Nicola Mansueto (chitarra), Giovanni Boscaini(basso). Oltre ad essere una citazione al celebre film di Tom Ford, il nome gioca sulla definizione l’ispirazione per sdrammatizzare il modo in cui dagli

impegni diurni passano agli impegni notturni e nello specifico alla loro musica. Si potrebbe quindi sintetizzare nelle seguente motto lo spirito della band:

“Vivi di notte, osserva di giorno”. Il loro sound pop/rock indie sostiene testi, in italiano, che raccontano e descrivono la quotidianità diurna attraverso le loro storie e le loro percezioni fra amore, odio, rabbia, successi e fallimenti. Insomma: la vita.