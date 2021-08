Festa di Radio Onda d’Urto: venerdì gli Africa Unite con i Low B

(red.) Prosegue la Festa di Radio Onda d’Urto in via Serenissima a Brescia. Apertura cancelli: ore 19. Ingresso solo area stand, cibo, bere, libreria, bancarelle e altro ancora: offerta per la Radio a partire da 1 euro. Concerti di venerdì 20 agosto: AFRICA UNITE + LOW B. “The Combo session tour 2021” sul palco di Radio Onda d’Urto i padrini del reggae italiano. Biglietti: 15 euro, sia su www.mailticket.it che direttamente alla Biglietteria di via Serenissima, accanto alla Libreria del Gatto Nero, venerdì sera.

AFRICA UNITE – Dici reggae, in Italia, e pensi Africa Unite. Una carriera partita nel 1981 a Pinerolo e arrivata a compiere, giusto nel 2021, i primi 40 anni di attività. Un traguardo straordinario per una band che non ha bisogno di presentazioni, vera e propria istituzione della nostra musica e formazione simbolo del raggae made in Italy.

Capace di declinare in maniera assolutamente originale gli input provenienti dalla Giamaica e non solo, la band di Bunna e Madasky ha all’attivo tredici album in studio e centinaia di concerti in tutto il mondo. Durante il live, gli Africa Unite presenteranno i brani storici del loro repertorio nella versione “Believe Digital”, remake dell’album People Pie del 1991 completamente registrato e re-interpretato in questi mesi di isolamento e disponibile da maggio sulle piattaforme di streaming con il nuovo singolo “Forty-One Bullets”. On stage ci saranno le percussioni di Papa Nico, il basso di Pakko, le chitarre e la violectra di Benz e naturalmente Bunna e Madaski.

LOW B – LOW B è un progetto musicale che nasce nel 2019 a Brescia e si ispira alle atmosfere e ai ritmi della musica black. Il progetto nasce dall’eredità di una precedente esperienza come collettivo musicale, gli Rootz Ital Movement, band reggae tra il 2015 e il 2018. La band si ispirava per stile, testi e temi alla new wave reggae ed era caratterizzata dalle due voci, maschile e femminile. Con il tempo il sempre maggior bisogno di imporre il proprio stile, sia artistico che musicale, e di diversificarlo da quello strettamente reggae roots giamaicano, ha portato la formazione ad un cambio di rotta e all’inizio della loro ricerca musicale. Prende allora forma il progetto “Low B”, che in termini musicali significa “Si basso” a suggellare la loro ricerca nella musica groovy. L’unione di sonorità in levare, groove sincopati, armonie jazz, chitarre distorte e soul attitude porta il gruppo ad esplorare così non solo la musica reggae ma la black music nel suo insieme, rendendola ulteriormente ibrida grazie ai testi, a volte impegnati socialmente, altre più simili a flussi di coscienza, e al forte tocco femminile che dona la voce pop della cantante solista. Sei gli elementi: Laura Gaffurini la voce, Marco Temponi alla batteria, Riccardo Loda al basso, Sebastiano Abaribbi alla tastiere, Francesco Bertoni alla chitarra e Paolo Gandolfi al sax: “Low B” diventa così anche un gioco di parole, “Below”, che significa “Appartenenza”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tra i vari appuntamenti segnaliamo:

LIBRERIA DEL GATTO NERO – SPAZIO DIBATTITI. ORE 19.30 Scrivere di sport: incontro con Dario Costa, collaboratore de L’ultimo uomo e co-fondatore del podcast Gli Elefanti, e con Elena Marinelli, autrice di “Steffi Graf. Passione e perfezione” (66thand2nd, 2021) e co-fondatrice di Zarina Newsletter. Due firme emergenti del racconto sportivo italiano a confronto. Nuovi media, nuovi spazi d’espressione e un rapporto diverso con lo sport, con chi lo pratica, lo guarda, lo legge e lo ascolta.