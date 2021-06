Lunedì al Teatro Romano e martedì a Sale Marasino va in scena Recital d’Opera

(red.) Lunedì 14 giugno alle ore 20,30 presso il Teatro Romano di via Musei a Brescia e martedì 15 giugno alle ore 21 nella ex Chiesa dei Disciplini di Sale Marasino va in scena “RECITAL D’OPERA”.

La Stagione maggio-luglio 2021 del Teatro Grande di Brescia prosegue con gli appuntamenti pensati al di fuori delle mura grazie ai quali il pubblico potrà riscoprire sotto una nuova luce uno dei contesti più suggestivi della nostra città. A partire da lunedì 14 giugno il Teatro Romano farà infatti da palcoscenico ad alcuni degli

appuntamenti previsti dal cartellone della Fondazione, dai recital d’opera alla musica da camera.

Lunedì 14 giugno alle ore 20.30 la splendida cornice del Teatro Romano ospiterà il primo Recital d’Opera in programma nel calendario 2021. Protagonisti della serata saranno il soprano Claudia Muschio e il tenore Matteo Roma, accompagnati al pianoforte dal Maestro Amedeo Salvato. Il concerto sarà dedicato ad alcune delle più celebri arie del repertorio operistico con musiche di Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi.

Lo stesso concerto inaugurerà la rassegna musicale Il Grande in Provincia il giorno successivo, martedì 15 giugno alle ore 21.00. Il primo appuntamento del ricco cartellone estivo in provincia si terrà a Sale Marasino nella Ex Chiesa dei Disciplini, architettura di impianto cinquecentesco ad aula unica che accoglie all’interno

pregevoli affreschi. L’edificio religioso, ormai sconsacrato, era originariamente intitolato a S. Pietro e ospita oggi mostre e importanti eventi culturali. La rassegna Il Grande in provincia è realizzata dalla Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia, con la collaborazione della Fondazione Provincia di Brescia

Eventi.

I biglietti del concerto di lunedì 14 giugno al Teatro Romano (intero € 15,00, ridotto under 30 e over 65 € 10,00) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Anche per questo appuntamento è previsto il consueto biglietto scontato al 50% per gli studenti. La biglietteria del Teatro Grande è aperta dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Lunedì 14 giugno, giorno dello spettacolo, la Biglietteria sarà aperta dalle 15.30 fino all’inizio dell’evento.

La partecipazione all’evento di martedì 15 giugno ore 21.00 a Sale Marasino è gratuita previa prenotazione presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano. Per informazioni info@cmsebino.bs.it – tel 030986314 int.1.