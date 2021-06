“Antiche risonanze”, domenica ultimo concerto nel Coro delle Monache

(red.) Il «Gruppo Vocale “Cantores Silentii”», diretto da Ruggero Del Silenzio, in collaborazione con il Comune di Brescia e con la Fondazione BresciaMUSEI ha organizzato la IX Edizione della Rassegna “Antiche risonanze”. Visto il potenziale evocativo che le precedenti edizioni hanno avuto nel dare maestosità con il canto alla Basilica di San Salvatore e al Coro delle Monache, Fondazione Brescia Musei e il Gruppo Vocale “Cantores Silentii” hanno intrapreso un nuovo percorso rinnovando il format e invadere altri spazi museali cittadini.

L’ultimo concerto della Rassegna, fissato per Domenica 13 giugno, verrà nuovamente ospitato, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, e per motivi legati alla nuova programmazione del Museo, nella prestigiosa cornice del Coro delle Monache e della Basilica di San Salvatore. La Rassegna conclude il suo travagliato percorso causa l’emergenza epidemiologica con il terzo ed ultimo appuntamento (il quarto concerto previsto, dedicato all’evoluzione della Missa tra Rinascimento e Barocco, verrà recuperato nel corso della prossima edizione della Rassegna). L’ingresso al concerto è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dalle ore 15.30.