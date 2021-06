Fasano Sotto, sabato Auro Venti Ensemble in concerto

(red.) Sabato 12 giugno alle ore 21 – nella Chiesa Parrocchiale dei Ss. Faustino e Giovita di Fasano Sotto (Gardone Riviera) – è in programma il secondo concerto del Festival Suoni e Sapori del Garda. L’appuntamento vedrà protagonisti gli Auro Venti Ensemble con Jacopo Bigi al vìolino, Roberto Villani alla tromba e Guido Andreolli al clavicembalo.

Auro Venti Ensemble nasce nel 2016 dalla passione musicale e dall’amicizia di tre esperti e valenti musicisti pavesi, l’organista e clavicembalista Guido Andreolli, il violinista Jacopo Bigi e il trombettista Roberto Villani, che decidono di trasformare le loro frequenti collaborazioni degli ultimi anni in un progetto musicale unitario e continuativo. Le loro esperienze musicali differenti si combinano nello studio approfondito di un repertorio che spazia dal XVII secolo al presente e che valorizza al massimo le peculiarità di ognuno dei musicisti e i diversi colori strumentali offerti dalla inusuale composizione dell’organico.

Il programma. Arcangelo Corelli (1653-1713): Sonata III in Do maggiore per violino e basso continuo da Sonate per Violino e Violone o Cimbalo Op. V: Adagio-Allegro-Adagio-Allegro-Allegro (Roma, 1700).

Giovanni Buonaventura Viviani (1638-1693): Sonata prima per trombetta sola et organo, ò gravicembalo da Capricci armonici da chiesa e da camera, Op.4 (Venezia: 1678).

Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Bergamasca da Fiori Musicali […] Op.12 (Venezia:1635) per organo solo.

Giuseppe Torelli (1658-1709): Concerto per Tromba in Re maggiore “Estienne Roger 188” (adattamento per tromba piccola ed organo) Allegro-Adagio-Presto-Allegro.

Girolamo Frescobaldi: Cento partite sopra Passacagli da Toccate e partite d’intavolatura, Libro I (16375) per organo solo.

Francesco Maria Veracini (1690-1768): Sonata per Violino e basso continuo in Sol minore N.1 Op.1 da Sonate a violino solo e Basso: Overtura (Largo-Allegro)-Aria (Affettuoso)-Paesana (Allegro)-Minuetto (Allegro)-Giga (Allegro) (Dresda 1721).

Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto in Si bemolle maggiore RV548: (Allegro)-Largo-Allegro (adattamento per tromba piccola, violino e clavicembalo dall’originale per oboe, violino, archi e basso continuo).