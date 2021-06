“We Love Castello”, giovedì Daniele Gozzetti con Michele Dal Lago e Giusi Pesenti

(red.) “We Love Castello” presenta, giovedì 10 giugno, dalle ore 20, presso il bellissimo Castello di Brescia Bs.Bg – Connessioni Capitali. Ingresso libero.

E’ il secondo appuntamento di una serie di 16 eventi, con “BS-BG Con-nessioni Capitali”, in cui ogni giovedì saliranno sul palco in Castello una realtà musicale Bresciana e una Bergamasca. Questa connessione in ambito musicale fra Brescia e Bergamo vuole essere un primo significativo segnale in vista del 2023 quando le due città saranno insieme capitale della cultura italiana.

DANIELE GOZZETTI. Dopo l’esordio legato al dialetto, con i dischi “L’è amò ac chela” e “Malmustus”, nel 2009 pubblica il primo album in italiano dal titolo “Dani Goz” con la Viola-pop Records, a cui segue “In balia di forze oscure” uscito insieme al fumetto “A Milano” con i disegni di Paolo Zingarelli.

In mezzo, una serie di produzioni musicali, con lo spettacolo e cd “CantomCri-smas” con Piergiorgio Cinelli e l’omaggio a Bud Spencer con la colonna sonora di “Lo chiamavano Trinità”.

Le ultime pubblicazioni sono i singoli “Cosmic” collegato a un breve documentario sul periodo dei primi anni ’80, “Progresso” con Dellino Farmer e “La vita moderna” con Piergiorgio Cinelli.

Il giornalista e scrittore Emanuele Turelli lo ha coinvolto nello spettacolo teatrale “Un Santo con la penna”.

Nel Giugno 2020 suona “Il mio canto libero” con Fausto Leali e un coro di infermieri e medici degli Spedali Civili di Brescia.

A Febbraio 2021 pubblica il video “Blues run the game” nato dalla collaborazione con la ballerina americana Abby Silva Gavezzoli.

MICHELE DAL LAGO & GIUSI PESENTI. Michele e Giusi hanno iniziato a collaborare nel 2013. Dopo due anni di attività concertistica hanno deciso di dedicarsi alla costruzione di spettacoli tematici, itinerari musicali, storici e letterari dedicati alla storia e alla poetica della canzone americana del ‘900.

Al momento sono impegnati in tre progetti:

Love & Death In The American Ballad, viaggio musicale e letterario nella storia della ballata amorosa.

Back To The Depression, che racconta, attraverso le canzoni, il declino industriale degli Stati Uniti.

Trump Voters, lezione cantata sull’impoverimento del proletariato bianco della Rust Belt, in collaborazione con lo storico americanista Paolo Barcella, ricercatore presso l’Università degli Studi di Bergamo.

MICHELE DAL LAGO, chitarrista e cantante, si occupa da anni di storia sociale della musica statunitense e ha militato in diverse formazioni rock, country e folk. Attualmente, oltre alla collaborazione con Giusi Pesenti, è voce e chitarra di Bluegrass Stuff, la più longeva e importante bluegrass band italiana (attiva dal 1977), e Hillbilly Heroin, quartetto Country e Texas Swing.

Come studioso ha collaborato in più occasioni con gli americanisti Alessandro Portelli e Bruno Cartosio e pubblicato su riviste del settore.

GIUSI PESENTI, cantante e percussionista, è attiva da 15 anni nel circuito folk italiano. Ha studiato a fondo le tecniche e gli strumenti a percussione diffusi nelle aree appalachiane più isolate nei primi decenni del ‘900 (ossa di maiale, mestoli, cucchiai, ecc).

Oltre alla collaborazione con Michele Dal Lago, si esibisce regolarmente con Gra-ce O’Malley, gruppo di ricerca e riproposta della musica tradizionale e da camera irlandese, e Dry & Dusty, trio di oldtime music americana.