Dai Subsonica agli Jethro Tull: a Campo Marte Brescia Summer Music

(red.) Sette date da segnare in agenda, sette artisti di alto livello e una location unica pronta ad accogliere la più grande musica italiana e internazionale. Dal 14 luglio parte in città il Brescia Summer Music, il festival di musica live patrocinato dal Comune di Brescia e organizzato da Cipiesse.

Un appuntamento, quello dei concerti estivi, sempre molto atteso in città che in questa edizione porterà sul palco dell’Arena Campo Marte:

mercoledì 14 luglio PIERO PELÙ con il suo tour GIGANTE LIVE

giovedì 15 luglio FAST ANIMALS AND SLOW KIDS con il tour acustico DAMMI PIÙ TEMPO

special guest CARA CALMA

sabato 17 luglio NEGRITA con SUMMER TOUR 2021 – LA TEATRALE

domenica 18 luglio PSICOLOGI estate tour 2021

lunedì 19 luglio i SUBSONICA con ESTATE TOUR

venerdì 23 luglio WILLIE PEYOTE con MAI DIRE MAI TOURDEGRADABILE

e per chiudere il calendario sabato 24 luglio tornano a Brescia i JETHRO TULL di Ian anderson

Info. Tutti i concerti inizieranno alle 21,30 e si terranno anche in caso di pioggia. Le vendite dei biglietti sono già aperte nei circuiti Vivaticket e Ticketone. Per maggiori informazioni: CIPIESSE tel. 0302791881 www.cipiesse-bs.it www.bresciasummermusic.it