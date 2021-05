Stupor Mundi Jazz club: venerdì 4 giugno musica e cena gourmet

(red.) Venerdì 4 giugno, presso il locale Stupor Mundi Jazz club, in via Sant’Orsola 82/E a Brescia, è in programma una serata molto interessante. Si inizia alle 19 con un aperitivo di benvenuto. Alle 20 cena Gourmet preparata dagli chef Andrea De Carli e Marco Cozza. Alle 21.15 concerto jazz con il Trio composto da Andrea Pimazzoni al sax tenore, Giulio Corini al contrabbasso e Valerio Abeni alla batteria.

Presentazione dei musicisti. Il Valerio Abeni Standard Trio porta sul palco una rilettura frizzante di standard jazz, cercando il giusto equilibrio tra tradizione e modernità. L’assenza di uno strumento armonico viene vissuta come una risorsa per aprirsi a improvvisazioni polifoniche e per ricercare nuovi equilibri sonori. A fianco di Valerio Abeni, batterista con importanti collaborazioni nazionali e internazionali, Giulio Corini al contrabbasso e Andrea Pimazzoni al sax tenore.