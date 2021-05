Il Teatro Grande riapre: domenica Pierino e il Lupo, narratore Saturnino

(red.) Domenica 9 maggio il Teatro Grande di Brescia riapre le sue porte alla Città per l’attività di spettacolo con la gioia di voler nuovamente incontrare il suo pubblico, dopo più di sei mesi di chiusura.

La Stagione della prima metà dell’anno si articolerà da maggio a luglio con un ricco cartellone che comprende appuntamenti d’Opera, concerti di musica da camera, di musica contemporanea, jazz, indie, rock e grandi nomi della danza nazionale e internazionale, oltre agli incontri e agli eventi speciali. Ove possibile, sono stati riprogrammati gli appuntamenti annullati nella precedente Stagione che si uniscono quindi alle nuove proposte del 2021.

In questi anni il Teatro Grande ha sviluppato nuove modalità di interazione con il pubblico per proporre un’idea di Teatro che possa oltrepassare i consueti canoni del “luogo della rappresentazione” per confrontarsi con lo spazio urbano e il patrimonio architettonico. In quest’ottica, gli spettacoli in Stagione verranno realizzati non solo al Teatro Grande, ma anche in spazi esterni che consentiranno al pubblico di riscoprire sotto una nuova luce due tra i più suggestivi luoghi della nostra Città: il cortile di Palazzo Broletto e il Teatro Romano.

La ricca programmazione, articolata in spazi interni ed esterni, è finalizzata a riattivare il dialogo costante con gli artisti e la comunità grazie a un palinsesto pluridisciplinare a prezzi calmierati in modo da favorire il ritorno del pubblico “in sala” e tornare a vivere gli spazi della città.

Ogni evento verrà realizzato in sicurezza e nel totale rispetto delle normative legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. A tale proposito segnaliamo che, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative legate al coprifuoco attualmente in vigore, gli spettacoli della Stagione potranno subire variazioni di orario.

MUSICA E OPERA

La Stagione proporrà numerosi appuntamenti con la musica che daranno al pubblico la possibilità di ascoltarla nelle sue più svariate sfaccettature. Per questo variegato percorso musicale sono attesi alcuni tra i più interessanti artisti della scena musicale, che si esibiranno al Teatro Grande, ma anche negli spazi esterni della Città.

I primi due appuntamenti della nuova Stagione sono rivolti principalmente (ma non esclusivamente) a un pubblico dell’infanzia, dell’adolescenza, alle famiglie e al pubblico giovane che più di ogni altro hanno sofferto la privazione della socialità nel periodo pandemico. Due appuntamenti simbolici come segnale di fiducia e speranza.

L’inaugurazione sarà domenica 9 maggio alle ore 11.00 al Teatro Grande con l’Orchestra I Pomeriggi diretta dal Maestro Gábor Takács-Nagy che porteranno in scena la favola musicale Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. Tra le opere più conosciute al mondo, Pierino e il lupo riesce ad arrivare allo spettatore grazie alla incredibile chiarezza compositiva di Prokof’ev, un ascolto che da oltre cent’anni affascina adulti e bambini. Ogni personaggio della fiaba – impersonato musicalmente da uno strumento o da un gruppo di strumenti – è introdotto da un narratore. Per questa speciale inaugurazione è stato chiesto di ricoprire questo ruolo a Saturnino, il celebre bassista e polistrumentista italiano. Consigliato per i ragazzi dai 6 anni in su e per le loro famiglie, l’evento potrà anche essere una proposta insolita per celebrare la Festa della Mamma.

Il 16 maggio alle ore 19.00 la Fondazione del Teatro Grande, in collaborazione artistica con Latteria Molloy, inserisce in cartellone un evento dedicato alle realtà musicali indipendenti della Città. Brescia Sound sarà

l’occasione per poter ascoltare alcuni tra gli artisti indie, rock, pop e di musica elettronica più apprezzati del territorio, anch’essi da mesi impossibilitati a esibirsi dal vivo: Listrea, Viadellironia, Voodoo Kid, Kick, Slick Steve & The Gangsters, Superdownhome sono gli artisti selezionati per questa serata che li accoglierà sul palco del Teatro Grande. Uno sguardo importante agli artisti e ai luoghi musicali indipendenti con particolare riguardo alle giovanissime realtà bresciane che si stanno affermando sulla scena nazionale.

Il 18 e il 25 maggio alle 19.30 si esibiranno in Sala Grande il violinista Fulvio Luciani e il pianista Massimiliano Motterle, due tra i musicisti più sensibili del panorama classico italiano. Prosegue con loro l’integrale delle Sonate di Mozart, percorsa dal duo in ordine cronologico già a partire dal 2020. In programma le Sonate della maturità, tra le quali spicca quella splendida scritta per la celebre violinista italiana Regina Strinasacchi, assieme al ciclo di Variazioni K 360 sulla canzone anonima Hélas, j’ai perdu mon amant.

PIERINO E IL LUPO (Consigliato dai 6 anni in su)

BIGLIETTI INTERO 10 euro, UNDER11 gratuito

POSTO UNICO

BRESCIA SOUND

BIGLIETTI INTERO

POSTO UNICO € 10,00

ISRAEL GALVÁN, CCN•BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN, ORCHESTRA BAZZINI CONSORT, CRISTIANA

MORGANTI, MK, YUJA WANG E ANDREAS OTTENSAMER

BIGLIETTI INTERO RIDOTTO*POSTO UNICO € 20,00 € 15,00

FULVIO LUCIANI E MASSIMILIANO MOTTERLE (18/5, 25/5), IGOR X MORENO, ALESSANDRO SCIARRONI,

RECITAL D’OPERA (14/6, 13/7), ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE (23/6, 19/7, 20/7), QUARTETTO EOS,

MYSTERY TRAIN, DÈDALO ENSEMBLE

BIGLIETTI INTERO RIDOTTO*

POSTO UNICO € 15,00 € 10,00