25 Aprile: un audio-video della banda cittadina di Brescia

(red.) Con il concerto del 25 aprile da sempre l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” avrebbe dovuto aprire ufficialmente la propria stagione artistica. Fin dagli anni ‘50 la Banda cittadina di Brescia non ha mai saltato questo importante appuntamento. L’attuale situazione, che non consente come era già accaduto nel 2020 la presenza fisica del complesso cittadino sotto il porticato di Palazzo Loggia, però non può fermare l’impegno della “Isidoro Capitanio” a onorare la Festa della Liberazione, sicuramente una fra le celebrazioni più significative per la storia della nostra città e del nostro paese.

L’Associazione ha così predisposto un audio/video con l’Inno nazionale, l’Inno dei partigiani, Bella ciao (frutto di registrazioni dal vivo avvenute nel 2019 sotto la Loggia) e i brani eseguiti e registrati live in vari concerti, che saranno disponibili all’ascolto e alla visione da domenica 25 aprile sulla pagina facebook, sul sito della “Isidoro Capitanio” e su Youtube digitando “Banda cittadina di Brescia – Concerto 25 aprile 2021”. Questa iniziativa vuole dare la possibilità ai cittadini che lo desiderano di ascoltare la Banda cittadina di Brescia da casa propria partecipando di fatto alla celebrazione musicale della Festa della Liberazione.