Giulio Tampalini a Bergamo, un concerto per gli italiani in Medio Oriente

(red.) Bergamo e Brescia si uniscono nel segno della musica del chitarrista Giulio Tampalini e insieme lanciano un messaggio di speranza a tutti gli italiani che vivono in Medio Oriente. L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul ha infatti promosso un concerto che vedrà protagonista il Maestro Tampalini e che verrà trasmesso online venerdì 19 marzo 2021 alle ore 18 sul profilo Facebook dell’Istituto. Questo il link dell’evento: https://www.facebook.com/events/729226861118999

Location scelta per l’occasione la magnifica Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, nel cuore di Città Alta, dove risuoneranno le note Bach, Giuliani, Sor, Tarrega, Castelnuovo Tedesco, Donizetti e Fabio.

Il concerto è inserito nel progetto “Suono Italiano” del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), che ha l’obiettivo di promuovere il talento musicale del nostro Paese all’estero, valorizzando attraverso musicisti di fama internazionale le peculiarità e l’originalità della tradizione italiana. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione MIA, che ha concesso l’utilizzo della Basilica, e della Diocesi di Bergamo.

“Bergamo e Brescia hanno rappresentato per tutti gli italiani un vero simbolo di lotta al Covid19, con la pandemia che da oltre un anno ha spento i riflettori su tutto il mondo della cultura – spiega Giulio Tampalini -. Scegliere la Basilica di Santa Maria Maggiore per questo concerto racchiude per questo un grande messaggio di speranza e di ripartenza che vogliamo arrivi anche ai nostri connazionali che vivono in Medio Oriente. La musica è sempre luce, soprattutto in questi mesi così difficili e delicati”.

“Per il programma – continua il musicista bresciano – ho scelto sette pezzi ricchi di fascino e poesia, con un omaggio particolare al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti. A pochi passi dal suo monumento funebre ho infatti eseguito la mia versione della famosissima aria “Una furtiva lagrima”, con una trascrizione per sei corde davvero particolare ed emozionante. Aprirò con le sonorità barocche di Bach e chiuderò invece con la musica di un giovane compositore e musicista calabrese: Daniele Fabio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto, dai promotori a tutte le realtà bergamasche che hanno accolto questa iniziativa con grande favore”.