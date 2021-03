Giornata della Tecnologia Musicale in streming dal conservatorio di Brescia

(red.) Il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia continua il suo impegno nella promozione delle nuove tecnologie applicate alla musica attraverso la Giornata della Tecnologia Musicale che giunge quest’anno alla 2^ edizione. L’evento si terrà sabato 13 marzo 2021 e sarà diffuso in diretta streaming dal salone Da Cemmo sul canale YouTube del Conservatorio.

La giornata ha lo scopo di presentare varie esperienze nel campo dell’informatica musicale applicata alla produzione artistica e alla didattica svolte nelle istituzioni scolastiche di vario ordine e grado del territorio bresciano.

L’appuntamento si svolgerà dalle 14 alle 17 e sarà animato da relatori provenienti da istituzioni diverse: Francesco Maria Paradiso e Stefano Alessandretti, docenti del Conservatorio di Brescia; Fabrizio Saiu, Stefano Pigolotti e Matteo Lorito, studenti del corso di Musica elettronica del Marenzio; Roberto Di Filippo, docente del Liceo Musicale Veronica Gambara di Brescia; Stefano Staro, insegnante presso l’Istituto comprensivo Est 1 di Brescia; Maurizio Botti, Maura Castelnovo, Ottavia Marini e Sara Valente, studenti del Biennio di Tecnologie per la Didattica della musica del Conservatorio. L’evento sarà coordinato da Marcella Mandanici, docente di Tecnologie per la didattica del Conservatorio.

L’evento è gratuito; per iscriversi è necessario accreditarsi su www.dmd20.org