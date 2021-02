InCanto a Nave, sabato 13 concerto a tre per San Costanzo

(red.) In concomitanza con la celebrazione del santo patrono di Nave, San Costanzo, il Comune, la Consulta della cultura e la parrocchia “Santa Maria Immacolata” con la collaborazione di DreaMusical Teatro, sabato 13 febbraio alle ore 20,45 presentano “In Canto – Sonate, canzoni e danze” concerto per mandolino, chitarra e voce.

Il link per collegarsi è disponibile sulle pagine Facebook della Consulta della Cultura di Nave del Comune di Nave e di DreaMusical Teatro, oppure sul sito internet del comune di Nave e su quello di DreaMusical Teatro.

Il concerto, in streaming dalla chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata, prevede una scaletta ricca di momenti musicali eseguiti dall’assodato duo composto da Dorina Frati (mandolino) e Piera Dadomo (chitarra). Per l’occasione il duo, ospiterà un terzo componente, il giovane navense Simone Fenotti (cantante lirico) che arricchirà la serata con la sua voce ampliando il repertorio studiato e modificato per l’occasione.

Il viaggio musicale spazierà dal barocco alla ballata passando per Mozart, Vivaldi, Bach fino al repertorio lirico (Bizet, Leoncavallo, Rossini e Bellini). Le riprese video del concerto sono affidate a Davide Bassolini il tutto diretto dal regista Luca Savani.