Korale: il nuovo brano degli Endrigo per Garrincha e Manita Dischi

(red.) Il power trio Endrigo torna sulle scene con un nuovo brano dal titolo “Korale”, in uscita su tutte le piattaforme streaming il prossimo 5 febbraio per le discografiche Garrincha e Manita Dischi.

Ragazzi africani – sopravvissuti ad una traversata tra continenti a bordo di un’imbarcazione di fortuna – che diventano (anche) improbabili studenti. Un musicista che diventa un ben più improbabile insegnante e per qualche anno non riesce a trovare le parole per raccontare tutto questo: questa è Korale.

Un canto corale che supera le distanze, un modo di parlare la stessa lingua venendo da posti completamente diversi. «Abbiamo scoperto che cantare in un microfono fa paura anche se sei sopravvissuto a una traversata tra due continenti, e riascoltare una canzone in cui c’è un pezzo di sé fa malissimo e benissimo sia a chi l’ha fatto per la prima volta sia a chi l’aveva dato ormai per scontato».