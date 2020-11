Andrea Van Cleef e Mekis insieme nella nuova traccia Loteria

(red.) Una traccia che richiama alla mente paesaggi desertici, viaggi lungo strade sterrate, circondati da sabbia, rocce e sterpaglie. Un viaggio musicale verso le atmosfere abstract, ambient e desert rock quello proposto da Mekis e Andrea Van Cleef. Ritmi jazzati, chitarre elettriche lontane, profonde nel loro sviluppo ciclico che segue la lenta e costante cadenza della traccia che si sviluppa fino al culmine vocale a cura di Laura Sirani.

Loteria è in rampa di lancio. La data è stata pubblicata: 8 Dicembre 2020. Per esorcizzare i demoni che hanno costellato questo 2020, per la musica dal vivo colpita anch’essa duramente dalla pandemia da Covid-19.

Questa è la data fissata per la prima release, del duo nato con la necessità d’espressione nel mondo non solamente musicale, ma anche dell’immagine. Andrea Van Cleef, esperto chitarrista bresciano ed attivo in diversi progetti musicali assieme al producer / sound design Mekis, attivo anch’esso in diversi progetti si approcciano così, con il loro diverso retaggio esperienziale, alla loro prima traccia intitolata Loteria.

Desert Rock, psychedelic, ambient e suoni jazzati: questa è la ricetta di Loteria, che descrive intelligentemente le immagini clip che compongono il video, a cavallo fra un documentario e uno short movie. Immagini che suggestionano così i diversi sensi dell’ascoltatore che viene colpito da immagini che catturano l’anima, come il deserto.