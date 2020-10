Per il “Ciro Sound Live” martedì sera Gli amici di Francesca

(red.) Appuntamento con le canzoni di Lucio Battisti martedì 20 ottobre al “Ciro Sound Live”, l’iniziativa che propone ogni settimana un dopo-cena con musica dal vivo. Ad eseguirle sarà un trio denominato “Gli amici di Francesca”, formato da Gigi Berghem (chitarra e voce), Mario Fogazzi (batteria), Dino Riccardi (tastiere). Il concerto si tiene presso il Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6 e l’inizio è previsto intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488

GLI AMICI DI FRANCESCA – tributo a Battisti. Il progetto nasce per volontà di Luigi Zucchinali (in arte Gigi Berghem) chitarrista bergamasco attivo nel panorama musicale bresciano con gli Only Stones, in duo con Ivana Gatti, come one man band e in altre formazioni. Mario Fogazzi (batteria) ha collaborato tra gli anni 80 e 90 con Giorgio Cordini, Giancarlo Pedrazzi, Umba Rivarola. Si è rimesso in gioco recentemente, militando in varie formazioni blues e rock tra cui la Johnson Rock Band. Dino Riccardi (tastiere) suona con Gae Manfredini Project Live, con la violinista Giulia e negli Speed Kings (Deep Purple).

Il trio ha un repertorio tratto dalle canzoni storiche di Lucio Battisti, che vengono eseguite con arrangiamenti che ricordano molto da vicino gli originali.