Giovedì al Devil Kiss di Brescia suona il duo Bellan-Fogazzi

(red.) Giovedì 15 ottobre alle 21, al Devil Kiss Urban Brew Pub di via della Ziziola 105 a Brescia, è in programma il concerto del duo Bellan-Fogazzi. Posti limitati, ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 328-1259022.

Roberto Bellan all’organo e synth e Maurizio Fogazzi alla batteria.

Bellan all’età di 11 anni scopre la passione per la musica e inizia a studiare privatamente il pianoforte classico. A vent’anni si interessa al Jazz ed al Blues integrando la didattica classica con l’armonia Moderna.

E’ in questi anni in cui l’organo viene completamente dimenticato (anni ’80) soppiantato dalle prime tastiere elettroniche digitali che si riaccende l’interesse per l’organo Hammond, strumento che gli darà le maggiori soddisfazioni artistiche portandolo a solcare i palchi dei più importanti festival Jazz e Blues nazionali ed internazionali.

Jack McDuff, Dr.Lonnie Smith, Brain Auger, Al Kooper, Keith Emerson, Jimmy Mc Griff, Booker T sono alcuni degli organisti di riferimento che influenzeranno inevitabilmente il suo stile di musicista contemporaneo con un occhio ed una mano rivolti sempre verso la direzione tracciata dai vecchi leoni dell’Hammond.

Nei periodi in cui non è stato impegnato come organista si è distinto anche come pianista acustico ed elettrico di Blues, Rock’n roll, Funk, Jazz, Acid Jazz, militando in numerose ed importanti Band.

Attualmente predilige la formazione classica da trio senza bassista come era in uso negli anni ’60 in quanto lo ritiene più congeniale al suo sound supportato sempre dal suo inseparabile Hammond C3 del 1958.