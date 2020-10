Da Ciro serata jazz con il trio Cultreri-Sbalchiero-Abeni

(red.) Sarà una serata di jazz all’insegna del suono caldo e avvolgente dell’organo Hammond quella di martedì 13 ottobre al “Ciro Sound Live”, l’iniziativa che propone ogni settimana un dopo-cena con musica dal vivo. Sul palco ci sarà il trio formato da Angelo Cultreri (organ-bass), Elena Sbalchiero (voce), Valerio Abeni (batteria).

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nella sala interna del Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488

ABENI-CULTRERI-SBALCHIERO – Hammond jazz-trio

Formazione tra le più versatili e “leggere”, imperniata sulle caratteristiche dell’organo Hammond che svolge sia il ruolo dello strumento armonico che quello del basso. L’impatto sonoro diventa così quello di un quartetto anche con solo tre strumenti in scena. Il repertorio spazia dallo swing alle canzoni americane del jazz con aperture al soul, grazie al connubio con la voce di Elena Sbalchiero.

Valerio Abeni batteria, Angelo Cultreri organo, Elena Sbalchiero voce