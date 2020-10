Sabato gli archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano

(red.) Sabato 10 ottobre, alle ore 20.30, gli Archi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si esibiranno diretti dal Maestro Luigi Piovano che sarà anche violoncello solista. Il programma proposto, particolarmente affascinante e di grande respiro, abbraccia epoche e stili diversi in grado di esaltare l’eccellente formazione degli Archi.

Luigi Piovano è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal 2013 ha avviato una collaborazione stabile come direttore dell’Orchestra d’Archi di Santa Cecilia, tra le più apprezzate a livello internazionale. Luigi Piovano ha tenuto concerti di musica da camera con Sawallisch, Chung, Lonquich, Pappano, Sitkovetsky, Kavakos, Katia e Marielle Labeque, Bilson e come solista con importanti orchestre internazionali.

Il concerto del 10 ottobre – inserito nella Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande di Brescia– si aprirà con due compositori che, con la loro produzione, personificano un “artigianato” musicale specificamente

italiano, di cui il cinema ha saputo far tesoro e che continua a far scuola nel mondo. Una tradizione che l’Academy Awards ha gratificato per due volte con il Premio Oscar: nel 1999 a Nicola Piovani e nel 2007 a Ennio Morricone. Dal vastissimo repertorio dei due compositori sono state selezionate alcune delle più celebri colonne sonore. Il pubblico ascolterà Buongiorno Principessa per violoncello e archi e La vita è bella di Nicola Piovani, Mosè per violoncello e archi e Gabriel’s oboe di Ennio Morricone.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Grande, sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it e in tutte le filiali abilitate di Ubi Banca in Brescia e provincia. Gli orari di apertura della Biglietteria del Teatro Grande sono i consueti: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta fino all’inizio dello spettacolo.

Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il luogo dello spettacolo non oltre i 20 minuti precedenti l’inizio della rappresentazione.

BIGLIETTI INTERO RIDOTTO*

PLATEA e PALCHI I-II -III ordine € 40,00 € 25,00

I GALLERIA e PALCHI IV ordine € 30,00 € 19,00

II GALLERIA € 22,00 € 16,00