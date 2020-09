Per lo Shomano venerdì a Darfo i fratelli Matteo e Cristiano Callegari

(red.) L’autunno regala allo Shomano del Centro Culturale Teatro Camuno “una improvvisa quanto gentile coda di festival”: grazie alla collaborazione con il Comune di Darfo Boario Terme, infatti, andrà in scena un ultimo appuntamento della rassegna che nel mese di agosto, seppur in forma ridotta secondo i consueti standard, ha tenuto alte le bandiere di cultura e qualità proponendo 10 appuntamenti con alcuni tra i più interessanti esponenti della canzone d’autore, incontrando – in sicurezza, ma finalmente dal vivo – un pubblico che ha apprezzato e premiato l’impegno.

La nuova data, che andrà in scena venerdì 2 ottobre alle 21.00 al Cinema Garden di Darfo – e quindi al calduccio, in comodità e seguendo tutti gli standard di sicurezza che le contingenze richiedono – è intitolata Pezzi da 90 della canzone d’autore (sottotitolo: Opere di Dalla, De Gregori, Guccini, Conte &…) e vedrà protagonisti i fratelli Matteo e Cristiano Callegari, voce e chitarra il primo, narratore il secondo.

L’appuntamento sarà gratuito, ma è gradita la prenotazione scrivendo una e-mail a teatrocamuno@libero.it o mandando un messaggio Whatsapp al 3472788691.